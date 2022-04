Gehortete PCR-Tests behalten ihre Gültigkeit

„Die Tests sind weiterhin gültig. Allerdings werden nur im April insgesamt zehn Tests ausgewertet. In den folgenden Monaten dann nur mehr fünf pro Monat“, erklärt Durstberger. Für all jene, die den PCR-Test in der Apotheke durchführen lassen, erklärt Thomas Veitschegger, Chef der Apothekerkammer OÖ: „Wer für Besuche im Spital oder in einem Altenheim mehr als fünf Tests benötigt, kann sich bei uns testen lassen.“ Kontrolliert wird die Verwendung des Tests von den Apothekern aber nicht. Veitschegger: „Wir sind ja nicht die Dorfgendarmen.“