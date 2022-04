Kinder schenken ukrainischen Kindern Hoffnung

„Botschaften der Solidarität“: Bereits 30 heimische Schulen machen bei der Aktion der youngCaritas mit und schicken Gleichaltrigen in der Ukraine Briefe und Zeichnungen. Sie zeichnen Bilder, schreiben emotionale Briefe und spannende Geschichten mit Happy End - für Kinder in der Ukraine lassen Schüler aus 30 Schulen (vor allem in Wien und Niederösterreich) ihrer Fantasie freien Lauf.