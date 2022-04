Was der Tiergarten den Wienern finanziell bringt

Neben süßen Affen und langen Giraffen hat der Tiergarten große wirtschaftliche Bedeutung für Wien. Welche, das haben Wirtschaftsministerium und Standortanwalt Alexander Biach errechnet. Alles in allem (Gastro, Handel, Unterhaltung) sichert der Zoo knapp 2000 Arbeitsplätze in der Stadt. Die Ausgaben der Besucher (einschließlich Anreise, Nächtigung usw.) spülen 200 Millionen Euro in die Kassen.