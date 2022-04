Prödl und Co.: Machtwechsel bei der Austria

Vier Werner-Vertraute

Gollowitzer, Pilgram, Peininger und von Lattorff vertreten den Klub, die anderen vier die Investorengruppe „Viola Investment GmbH - Freunde der Austria“. Mit Alexandra Geusau zieht erstmals eine Frau in den Aufsichtsrat ein, sie lebt wie Werner in Wels, ist also eine Vertraute des Investors. Ebenso wie Prödl, Egger und der neue Vorsitzende Peter Kroha, der mit Invision auch die deutsche Spieleragentur Roof berät.