Polizei findet fünf Föten bei Abtreibungsgegnerin

Nach dem Fund von fünf Föten in einem Wohnhaus ermittelt die US-Polizei gegen eine Abtreibungsgegnerin in der Hauptstadt Washington D.C.. Beamte waren am Mittwoch zu einer Adresse im Osten der Stadt gefahren, um einem Hinweis auf potenziell biologisch gefährdendes Material nachzugehen. Dabei stießen die Cops auf die Überreste.