Rohstoff-Krise: Naschkatzen in der Schokofalle

Täglich trudeln Nachrichten ein, was durch die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg alles teurer wird – jetzt ist sogar die Schokolade dran. Zum einen kommt es in der Pandemie zu massiven Lieferausfällen, zum anderen werden nun auch die einzelnen Rohstoffe knapp. Kakaobohnen, Nüsse, Milchpulver und vor allem ein Emulgator namens Lecithin bereiten Produzenten derzeit Bauchschmerzen. Letzterer wird vorwiegend aus Sonnenblumen hergestellt, die wiederum großteils aus der Ukraine stammen. Lecithin soll für die glänzende Geschmeidigkeit von Schokoprodukten sorgen und wird vor allem in der Industrie eingesetzt.