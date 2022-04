„Selenskyj besitzt enorme emotionale Reserven“

Auf Pölstern und Matroschkas

In Tschechien wurden zuletzt Pölster mit seinem Konterfei produziert, auch als Schachtelpuppe Matroschka gibt es den Politiker, dessen Auftritte Roman Braun, Psychologe und Bestseller-Autor („Die Macht der Rhetorik“), für die „Krone“ entschlüsselt: „Selenskyj tritt lässig und volksnah auf - er war schon im Wahlkampf in T-Shirts unterwegs. Nach seinem Wahlsieg trat auch er im Anzug auf, verlor an Popularität. Mittlerweile knüpft er stark an die Wahlkampfzeit an“, so der Experte.