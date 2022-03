Wetter: Auf Regen folgt bald auch Schneefall

Der Winter ist am kommenden Wochenende noch einmal auf Stippvisite in Österreich. Die Prognose zeigt, dass die Temperaturen in ganz Österreich von frühlingshaft auf winterlich zurückgehen, berichten Meteorologen. Die Asfinag warnte am Donnerstag: Zusammen mit abgekühlten Fahrbahnoberflächen und zumindest stärkeren Regenfällen stellen sich wiederholt winterliche Fahrbahnverhältnisse auf den Autobahnen und Schnellstraßen ein.