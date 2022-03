Zuerst ein Knall, dann brannte Auto völlig aus

Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Mittwoch gegen 13 Uhr seinen Pkw auf der B126 von Linz kommend in Richtung Hellmonsödt. Plötzlich vernahm er aus dem Motorraum einen lauten Knall. In diesem Moment schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Lenker konnte das Fahrzeug noch in eine Fahrbahnbucht lenken, ehe es vollständig in Flammen aufging.