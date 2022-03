Heißer Nachbarschaftsstreit im kalten Schnee

Bei strahlendem Sonnenschein ging es Dienstag im Landesgericht Wels ums Schneeschaufeln – anscheinend ein Streitpunkt in einer Siedlung mit acht Häusern in Ebensee. Am 1. Februar soll es zum Eklat gekommen sein: Der Angeklagte (66) soll seinem Nachbarn einen Schlag versetzt haben, weil dieser ihn gefilmt hat.