Papierindustrie: Eklat bei Verhandlungsauftakt 

Nicht erste Forderung in dieser Höhe

Die Höhe der Forderung der Arbeitnehmer kommt nicht ganz überraschend, denn zuvor hatten die beiden Gewerkschaften die Lohnrunde mit der Elektroindustrie ebenfalls mit dem Wunsch nach einem Plus von sechs Prozent gestartet. Hier war das Gesprächsklima beiden Seiten zufolge gut, am 4. April wird weiterverhandelt.