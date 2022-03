NFL-Legende: „Hätte Will Smith den A... versohlt“

„Ich hätte Will Smith den A... versohlt“. NFL-Legende Shannon Sharpe reagierte bisher am vielleicht wortgewaltigsten auf den Eklat in der Oscar-Nacht zwischen Will Smith und Chris Rock. Sharpe, zweifacher Superbowl-Sieger, ließ in einer TV-Show keinen Zweifel daran, wem in diesem Konflikt seine Sympathien gehören.