Medwedew gegen Titelverteidiger um Platz eins

„Es ist großartig, dass ich jetzt diese Chance habe“, sagte Medwedew in Bezug auf die Rückkehr zur Nummer-1-Position. „Nur noch ein Match. Druck spüre ich keinen, vielleicht kommt der je nach Spielverlauf während der Partie. Aber im Moment ist es nur Extra-Motivation, noch diesen einen Schritt zu gehen.“ Novak Djokovic würde in diesem Fall die Spitze kampflos abgeben müssen. Da der Serbe gegen Corona ungeimpft ist, war für ihn ein Antreten in Miami wie auch davor beim Masters-1000-Event in Indian Wells unmöglich.