Tennis-Rüpel Kyrgios sorgt für den nächsten Eklat

Am Ende zog Kyrgios, der wieder einmal für einen Eklat gesorgt hatte, den Kürzeren. Mit einem 7:6(3), 6:3-Erfolg zog Sinner in das Viertelfinale ein. Dort wartet der Argentinier Francisco Cerundolo, der sich in drei Sätzen gegen US-Boy Francis Tiafoe durchsetzen konnte.