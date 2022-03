Leerstände in Kärnten mit Pop-Up-Stores bekämpft

Leere Ladenlokale sind in Kärnten leider kein seltener Anblick mehr. Beinahe in jeder Stadt trifft man auf tote Schaufenster. Mit „Läden auf Zeit“ – also Pop-Up-Stores – wollen der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) und einzelne Gemeinden das Geschäftsleben nun wieder ankurbeln (wir berichteten).