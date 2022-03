Marillenbäume in Scharten im weißen Blütenkleid

Die Vollblüte der Marillen ist heuer zeitgerecht eingetreten. Das zarte Blühen überzieht den Naturpark Obst-Hügelland in Scharten mit einem sinnlichen Duft, es summt fleißig: „Wir haben viel Bienenflug“, ist Horst Hubmer, der am Firlingerhof rund 9000 Obstbäume stehen hat, mit dem Frühling zufrieden. „Die Trockenheit in den letzten Wochen machte den Bäumen nichts, solange sie noch kein Laub tragen“, erzählt er. Momentan schaut es also buchstäblich rosig aus, denn für den Wetterumschwung in den kommenden Tagen wurde keine Frostgefahr gemeldet.