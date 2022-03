Pokerface und Full House bei Poker-EM in Velden

Vom Drilling, über Straße bis zum Full House - beim Pokern gibt es viele Gewinnarten. Heuer findet die EM in Velden nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder statt. Erst steigt das Turnier mit 550 Euro Nenngeld, beim Main Event müssen die Teilnehmer 2.700 Euro hinlegen. Der Siegespreis macht 180.000 Euro aus. „800 Spieler nehmen teil. In zwei Sälen stehen 40 Tische. Zwölf Stunden am Tag wird gespielt. Die Spieler sind zwischen 20 und 75 Jahre alt“, erzählt Turnierdirektor Dietmar Printschler.