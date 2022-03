Betrunkene Skidoo-Fahrt durch Unfall beendet

Das Skidoo hatte sich nämlich nach etwa 200 Metern am Pistenrand in den weichen Schnee gegraben und war umgekippt. Die drei Personen fielen vom Pistengerät und stürzten über den Pistenrand hinaus etwa fünf Meter über eine Böschung hinunter. Ein 26-jähriger Mitarbeiter der Bergbahnen, der im Bereich der Talstation war, konnte das Geschehen mithören und rannte sofort zur ersten Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.