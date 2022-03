Die ersten Schritte in der Feuerwehrkarriere

Antreten! 29 Feuerwehrjugendliche und einige neue Mitglieder nahmen am Samstag am zweiten Teil der sogenannten Truppmannausbildung des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung teil. Sie lernten in groben Zügen die ersten Abläufe für den Dienstbetrieb und traten anschließend in den Aktivstand über.