Junuzovic überlegt Rückkehr zu Werder Bremen

Zlatko Junuzovic befindet sich auf Vereinssuche, nachdem offiziell geworden ist, dass Red Bull Salzburg seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Jetzt sprach der Ex-ÖFB-Internationale über eine mögliche Rückkehr zu Werder Bremen: „ So lange ist es noch nicht her, dass ich in Bremen gespielt habe. Es steckt auf jeden Fall noch einiges an Werder in mir.“