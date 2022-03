„SOKO Rolex“ schnappte dreiste Auto-Betrüger

Gefälschte Meldezettel und Lohnnachweise

Rekrutierer fuhren extra nach Osteuropa und suchten dort hauptsächlich nach Bettlern und Obdachlosen, die in Österreich salonfähig gemacht und zum Auto-Leasing losgeschickt wurden. „Sie haben sie an einer Wiener Adresse angemeldet und Lohnnachweise gefälscht. Dann wurden binnen kürzester Zeit so viele Leasing-Verträge wie möglich abgeschlossen“, schildert Ermittler Dominik Wildberger das filmreife Vorgehen der Bande. Nach getaner „Arbeit“ wurden die Obdachlosen - meist ohne die versprochene Bezahlung - zurück in ihr Heimatland gebracht.