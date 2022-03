Greiner hält an Produktionen in Russland fest

In Kaliningrad, Vladimir und Noginsk ist Greiner mit Standorten in Russland vertreten: einmal mit seiner Schaumstoffsparte und an zwei Orten als Verpackungsspezialist. 500 Mitarbeiter sind hier für das von Kremsmünster aus agierende Unternehmen tätig. Und Greiner denkt nicht daran, etwas daran zu ändern.