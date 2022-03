Dornbirns Löwen startet in ihr Marathon-Wochenende

Am Samstag (18.30) gastiert dann die BBU Salzburg in der Ballsporthalle. Das Spiel ist das 20. Raiffeisen Charity und der Spendenerlös kommt auch in diesem Jahr den Dornbirner Jugendwerkstätten zugute. Mit dem Erlös soll eine Luftfilteranlage für die Räumlichkeiten des Leuchtturm-Projektes finanziert werden, damit die Jugendlichen ihren Pflichtschulabschluss in einer virenfreien Atmosphäre durchführen können. Spenden nehmen die Löwen sehr gerne auf folgendes Konto entgegen: Raiffeisen Dornbirn Lions, Kt.-Nr.AT34 3742 0000 0028 4711