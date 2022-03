Mutige Zeugin stoppte rollenden Unfall-Lastwagen

Der tragische Tod eines Rumänen hinter dem Steuer seines Sattelschleppers sorgte am Mittwochnachmittag für dramatische Szenen im Bereich der Auffahrt zur Mühlkreisautobahn in der Salzburger Straße in Linz. Schlimmeres wurde nur durch das schnelle Einschreiten einer mutigen Unfallzeugin verhindert.