USA wollen bis zu 100.000 Geflüchtete aufnehmen

Drei Gipfel stehen auf dem Programm

US-Präsident Biden landete Mittwochabend in Brüssel. Dort stehen für ihn am Donnerstag wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine insgesamt drei Gipfel auf dem Programm. Neben einem NATO-Gipfel am Vormittag wollte Biden außerdem noch mit den Staats-und Regierungschefs der EU sowie den führenden demokratischen Wirtschaftsmächten (G7) beraten.