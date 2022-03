Kärntner Regierung: Treffen mit Sozialpartner

Fast möchte man meinen, so nebenbei – was es natürlich nicht ist und war – werden noch Quartiere für Ukraine-Flüchtlinge gesucht, Glasfaser wird vorangetrieben und 51 Millionen kostet der Gesundheitscampus in Klagenfurt. Ein österreichweit einheitlicher Netzpreis wird auch gefordert. Das tragische Los der Menschen aus der Ukraine wird dazu führen, dass es bei einem „größeren Schwung“, so Kaiser, nur die Chance auf Unterbringung in Massenquartieren geben wird.