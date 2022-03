Colbrelli-Teamkollege hinter Groves Etappen-2.!

Im Bergauf-Sprint ins Ziel der 1. Etappe hatte Colbrelli zuvor Platz 2 belegt. Spanische Medien berichteten, dass bei dem 31-Jährigen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde, nachdem er bewusstlos geworden war. Am Mittwoch wird die Rundfahrt mit der 3. Etappe über 161,1 Kilometer von Perpignan nach Molina fortgesetzt. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.