Alaba? „Möglicherweise werden ihn Kollegen häkeln“

Alaba war beim 0:4 gegen den FC Barcelona am Sonntag an allen vier Gegentoren der Madrilenen beteiligt, erhielt danach vernichtende Kritiken. „Er war davor in den letzten Wochen richtig gut in Form. Das Spiel ist Real Madrid einfach so passiert. Da war David nicht gut, wie der Rest der Mannschaft“, urteilte Schöttel. Der 29-Jährige sei aber erfahren genug. „Ich glaube, dass es noch keinen erfolgreicheren österreichischen Fußballspieler gegeben hat. Er wird mit der Situation gut klarkommen.“