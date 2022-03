Gutau grätscht in Kefermarkts Tribüneneröffnung

Dann entwickelte sich ein Duell mit offenem Visier, beide Teams mit Top-Chancen, scheiterten aber an den starken Torhütern. Nach je einem Elfmetertor ging es mit 2:1 in die Halbzeitpause. Im zweiten Abschnitt flachte die Partie etwas ab, ehe Kefermarkts Kolmbauer nach strittiger roten Karte (68.) vom Feld musste. Eine Minute später prompt der Ausgleich für die Union Gutau, ehe die in Form von Schnaitter per Traumtor (80.) für die Entscheidung sorgten. Einen 25m-Freistoß hämmerte er unhaltbar ins Kreuzeck! „Weltklasse“, entfuhr es dem zufriedenen Coach Mario Ott nach dem Spiel.