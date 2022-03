Totraser vom Gardasee zu Haftstrafen verurteilt

Neun Monate, nachdem ein deutsches Duo in einem Motorboot ein italienisches Paar am Gardasee angefahren und getötet hatte, sind die Angeklagten am Montag vor Gericht zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Münchner, der zum Unfallzeitpunkt am 19. Juni 2021 am Steuer gesessen war, fasste vier Jahre und sechs Monate Haft aus. Der zweite Angeklagte muss zwei Jahre und sechs Monate hinter Gitter - er ist zudem sein Luxusboot los.