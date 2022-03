Immer mehr Menschen leiden an Essstörungen

Selbstkosten-Hürde wurde entschärft

Obwohl die Sarepta-Klinik in Waiern, in welche eine Million Euro investiert worden waren, erst 2017 eröffnet wurde, war sie fast drei Jahre lang geschlossen. Ein Grund dafür war, dass die Selbstkosten für die jungen Frauen viel zu hoch waren. Diakonie-Rektor Hubert Stotter: „Das ist nun geklärt. Wir sind jetzt auch beim Personal bestens aufgestellt.“ Und die Spezialklinik im Obergeschoss des Spitals in Waiern ist voll.