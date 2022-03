16-jähriger Mopedfahrer donnerte gegen Pkw

Der 33-jährige Autolenker aus Wolfsberg fuhr mit seinem Pkw rückwärts von der Postgasse in Poggersdorf in den Lavendelweg. Ein 16-jähriger Mopedfahrer war zum selben Zeitpunkt am Lavendelweg unterwegs und prallte daraufhin in den Pkw. Der Jugendliche aus Klagenfurt Land und seine am Moped mitfahrende Freundin (16 ) wurden vom Zweirad geschleudert und verletzten sich. Mittels Hubschrauber C11 wurden sie ins UKH Klagenfurt geflogen.