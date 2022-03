Sesselrücken in der Landesverwaltung geht weiter

Ein ganzer Schwung TopJobs ist dieser Tage beim Land Oberösterreich vergeben worden. Zuletzt wurde Melanie Öttl neue Leiterin der Abteilung Personal-Objektivierung, sie war vorher in der Bildungsdirektion. Sie muss dafür sorgen, dass auch die künftigen Auswahlverfahren „objektiviert“ sind, dass also Parteipolitik und andere Verbindungen (CV, etc.) nicht zu offensichtlich überbewertet werden.