Auto mähte Radfahrer nieder: Tote in China

In Chinas sozialen Medien publizierten mehrere Nutzer ein Video des Vorfalls. Darauf ist zu sehen, wie ein weißes Auto an einer Straßenkreuzung mit hohem Tempo in eine wartende Menge von E-Scooter-Fahrern fährt. Mehrere Personen werden durch den Aufprall regelrecht durch die Luft geschleudert. Auf Fotoaufnahmen ist außerdem zu sehen, wie Verwundete auf dem Boden liegen. Diese wurden umgehend ins Spital eingeliefert.