Snowboarder übernachtete auf Gerlitzen im Wald

Entwarnung per Telefon

Am Sonntag um 7 Uhr wurde die großangelegte Suchaktion mit den angeführten Kräften erneut aufgenommen. Um 8:27 Uhr meldete sich der Mann telefonisch bei seiner Frau und gab an, er sei auf der Nordseite der Gerlitzen. Vom dortigen Anwesen konnte er seine Frau anrufen und für Entwarnung sorgen. Kurz darauf wurde er vom Polizeihubschrauber in Innerteuchen bei Arriach lokalisiert und von einer Polizeistreife angetroffen. Der unversehrte Mann gab an, er habe am Vortag die letzte Talfahrt versäumt und habe sich danach aufgrund der einfallenden Dunkelheit verirrt. Da er im Tiefschnee nicht mehr vorwärts kam, suchte er sich im Wald einen Unterschlupf und verbrachte die Nacht dort.