Schon sechs Feuerwehren bei Flurbrand in Illmitz

Die ersten am Brandort waren die Illmitzer Florianis. Schnell war aber klar: Hier wird Hilfe von den Kollegen gebraucht. Derzeit sind auch noch die Freiwilligen der Feuerwehren Apetlon und Podersdorf am See mit vor Ort. Auch Frauenkirchen, Neusiedl am See und Gols wurden mittlerweile nachalarmiert.