Markus Fuchs knapp am Semifinale vorbei

Markus Fuchs schied zwar bei der Hallen-WM in Belgrad im Vorlauf aus. Aber als Vierter seines Heats in 6,68 Sekunden brachte er bei seiner ersten WM trotzdem eine exzellente Leistung, verpasste den Semifinal-Einzug nur um einen Rang. Insgesamt belegte er den erfreulichen 28. Platz. „Ich bin stolz auf meine Leistung“, meinte der Niederösterreicher, der jetzt mit Zuversicht auf die Freiluftsaison blickt. Dort sind die Europameisterschaften im August in München sein großes Ziel. „Da will ich ins Semifinale!“