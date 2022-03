Napoli vorerst neuer Tabellenführer der Serie A

SSC Napoli ist vorerst an die Spitze der italienischen Fußball-Serie-A geklettert. Am Samstagnachmittag besiegte die Elf von Luciano Spalletti Udinese zuhause mit 2:1 (0:1) und zog punktegleich am AC Milan vorbei, der ab 20.45 Uhr bei Cagliari die Chance hatte, sich wieder um drei Zähler abzusetzen.