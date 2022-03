„1996 haben alle über mein E-Auto gelacht“

Nicht von Explosion der Energiepreise überrascht

Spätestens jetzt ist den Nörglern angesichts der explodierenden Energiepreise das Lachen vergangen. „Es war zu erwarten, dass die Preise bei fossilen Energieträgern irgendwann stark in die Höhe schießen werden. In der nächsten Zeit wird’s ein Hin und Her bei den Kosten geben“, prophezeit der 72-jährige Vordenker.