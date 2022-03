184.000 Katholiken wählen ihre Pfarrgemeinderäte

In insgesamt 172 Pfarren findet am Sonntag die Wahl der jeweiligen Pfarrgemeinderäte statt. 184.153 Katholiken im ganzen Land sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Diözese hofft dieses Jahr wieder auf eine hohe Wahlbeteiligung. Prozentuell haben die Frauen in den Gremien derzeit die Nase vorne.