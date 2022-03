Wertvolle Müllsäcke: Abwäscher räumte Hotel leer

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle deckte eine Streife der Polizei Hermagor Donnerstagvormittag einen Diebstahl auf: Ein Kroate hatte beim Grenzübertritt am Nassfeld in seinem Auto wertvolle Müllsäcke liegen. Der 41-Jährige gab an, Geschenke für seine Familie und für Freunde mitbringen zu wollen, doch diese hatte der Abwäscher aus dem Hotel gestohlen.