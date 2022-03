Alleine geflohen: Elfjähriger trifft Mutter wieder

Familie nach beschwerlicher Reise wieder vereint

Doch nun scheint ein kleines Happy End eingetreten zu sein: Sowohl Hassans Mutter, als auch seine Großmutter und sein Hund konnten nun endlich die Ukraine verlassen. Am Montag kamen sie mit einem Evakuierungszug in der Slowakei an und wurden mit Hassan und seinen Geschwistern wiedervereint.