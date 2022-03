Lkw-Radmutter wurde auf Autobahn zum Geschoss

Ein Rumäne war mit einem LKW auf der A25 von Passau Richtung Linz unterwegs. Im Bereich Knoten Wels verlor der LKW plötzlich einen Reifen samt Radmuttern. Und eine Radmutter schleuderte quasi wie ein Geschoss in Fahrtrichtung Passau und prallte auf die Windschutzscheibe eines dort fahrenden Autos. Die Wucht des Einschlags war so enorm, dass die Radmutter die Windschutzscheibe durchschlug und dann die Beifahrerin im Gesicht traf. Die 62-Jährige war mit ihrem Neffen und dessen Frau in einem Auto unterwegs.