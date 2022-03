Wolff: „Es macht auch Spaß, das Ruder zu drehen“

„Krone“: Toto, am Sonntag gehst du in Bahrain in deine zehnte Saison als Mercedes-Teamchef. Noch immer mit dem selben Kribbeln im Bauch oder ist schon viel Routine dabei?

Toto Wolff: Dasselbe Kribbeln, aber gerade diese Saison ist die Motivation sehr hoch, obgleich es den Jahren zuvor schon ähnelt. Die Punkte sind auf null, die Tests sagen nicht wirklich etwas aus. Wir müssen also versuchen, unseren Platz an der Spitze wieder zu gewinnen. Es kann nicht besser sein.