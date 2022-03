Die Impfkampagne hat laut Forschern kaum gewirkt

Nur 64,8 Prozent der Oberösterreicher sind voll immunisiert – und vier Prozent haben den Status schon verloren, weil ihnen der dritte Stich fehlt. Forscher an der Linzer Kepler-Uni haben Impfkampagnen – in OÖ wurden für Plakate & Co. mehr als zwei Millionen Euro ausgegeben – untersucht: Diese wirkten nur bedingt.