Jagd auf Betrüger-Clan: „Es geht um Millionen“

Mehrere Beteiligte bei Betrügereien anwesend

Bei den Betrugsfällen treten die Clan-Mitglieder übrigens im Großverbund auf. An dem Fall in Wien im Oktober 2019 waren 15 Mitglieder eines Clans beteiligt. Am Tag, an dem das Opfer in einem Wiener Innenstadt-Cafe ausgenommen - eigentlich letztlich ausgeraubt - wurde, waren zehn Beteiligte anwesend. 37 Fakten werden Mitgliedern des Clans europaweit bisher zur Last gelegt, daran sollen zumindest 26 Verdächtige im Alter von 34 bis 61 Jahren beteiligt gewesen sein.