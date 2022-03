79-Jährige unter Pkw eingeklemmt: schwer verletzt!

Am Mittwochvormittag wollte eine 79-jährige Wolfsbergerin ihren Pkw auf einer leicht abschüssigen Zufahrt vor einer Garage parken. Als sie ausgestiegen war, begann das Auto zu rollen und stieß in weiterer Folge gegen die Dame. Dabei wurde die Wolfsbergerin unter dem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von ihrem Ehegatten und einem Nachbarn befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen bei dem Unfall und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.