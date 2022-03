Millionen Menschen in extreme Armut getrieben

„Wirtschaftswachstum ankurbeln“

Trotz besserer Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung der Region im Jahr 2022 könnte die Omikron-Variante das Wachstum um bis zu 0,8 Prozentpunkte verringern, hieß es in dem Bericht „South-East Asia: Rising from the Pandemic“. Demnach erwartet die ADB, die ihren Sitz in der philippinischen Hauptstadt Manila hat, dass die Wirtschaftsleistung der Region im Jahr 2022 voraussichtlich um mehr als 10 Prozent unter der Schwelle eines Szenarios ohne Covid liegen werde.