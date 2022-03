Protest im TV: Selenskjy bedankt sich bei Russin

Er sei „den Russen dankbar, die nicht aufhören zu versuchen, die Wahrheit zu vermitteln, die gegen Falschinformationen kämpfen und die Wahrheit erzählen, die wahren Fakten für ihre Freunde und Angehörige“, sagte Selenskyj in seiner Ansprache am Dienstag. „Besonders möchte ich der Frau danken, die in das Studio von Kanal Eins mit einem Schild gegen den Krieg eingedrungen ist“, so das Staatsoberhaupt der Ukraine.