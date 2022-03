Feurstein mit Premieren-Punkten, Rädler zittert

Beim Europacupfinale in Soldeu - El Tater (And) fiel am Dienstag die erste Entscheidung. Im Herren-Slalom setzte sich der frisch gebackene Doppel-Juniorenweltmeister Alexander Steen Olsen (Nor) durch, der damit auch noch die Slalom-Gesamtwertung für sich entscheiden konnte. Als bester Österreicher fuhr Joshua Sturm (T) auf Rang drei - in der Gesamtwertung kam er auf Platz sechs.